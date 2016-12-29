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Перед Новым годом по центру Екатеринбурга пробежались голые Деды Морозы

Перед Новым годом по центру Екатеринбурга пробежались голые Деды Морозы
6+
Фото: читатель НАШЕЙ
В начале недели в соседней Тюмени были также замечены полуголые мужчины в новогодних костюмах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

В Екатеринбурге сегодня, 30 декабря, очевидцы сняли на видео толпу бегущих голых мужчин, наряженных в праздничные новогодние атрибуты, из которых были только шапки и валенки.

По словам очевидцев, голые деды Морозы были замечены на перекрестке улиц 8 Марта и Радищева.

– Я переходила дорогу на этом перекрестке. Внезапно от «Гринвича» по Радищева выбежали несколько полуголых мужчин и повернули направо на 8 Марта. Сразу подумала, почему они неделю назад не бегали, когда было холодно, – написала в комментарии к видео НАША читательница.

Действительно, на видеозаписи несколько полуголых мужчин в новогодних шапочках легким бегом пробегают по тротуару.

– Последний-то посмотрите, какой крутой! – слышно из комментариев на видеозаписи.

  • Стоит отметить, что в соседней Тюмени в начале недели, 26 декабря, также были замечены несколько бегущих «моржей» при уличной погоде в восемь градусов мороза. Как выяснилось, таким образом несколько моржей-активистов решили поздравить горожан с Новым годом.

Голые Деды Морозы в Тюмени

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Дмитрий Шевалдин, 30.12.2016, 13:36
Тэги: Видео, Мужчины, Жизнь в городе
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