Перед Новым годом по центру Екатеринбурга пробежались голые Деды Морозы

В начале недели в соседней Тюмени были также замечены полуголые мужчины в новогодних костюмах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

В Екатеринбурге сегодня, 30 декабря, очевидцы сняли на видео толпу бегущих голых мужчин, наряженных в праздничные новогодние атрибуты, из которых были только шапки и валенки.

По словам очевидцев, голые деды Морозы были замечены на перекрестке улиц 8 Марта и Радищева.

– Я переходила дорогу на этом перекрестке. Внезапно от «Гринвича» по Радищева выбежали несколько полуголых мужчин и повернули направо на 8 Марта. Сразу подумала, почему они неделю назад не бегали, когда было холодно, – написала в комментарии к видео НАША читательница.

Действительно, на видеозаписи несколько полуголых мужчин в новогодних шапочках легким бегом пробегают по тротуару.

– Последний-то посмотрите, какой крутой! – слышно из комментариев на видеозаписи.