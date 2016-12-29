Пять тысяч бутылок приготовили для магазинов: под Екатеринбургом нашли цех с поддельным алкоголем

В Заречном силовики накрыли производство фальшивой водки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
В Заречном сотрудники ФСБ и полиции обнаружили цех с поддельной водкой, сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 30 декабря.
Силовики изъяли пять тысяч бутылок поддельной водки «Столичная», которые уже были готовы к отправке в торговые точки. Кроме них, в цехе обнаружили четыре тысячи пустых бутылок, приготовленных под розлив фальшивого алкоголя, три пластиковые бутылки с этиловым спиртом, поддельные водочные товарные знаки и поддельные акцизные знаки.
Силовики выяснили, что склад держал уроженец Южной Осетии, который скрывается от полиции. Сейчас полицейские и ФСБ устанавливают организаторов поставок фальшивой водки, ее изготовления и сбыта.
- Идет доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!