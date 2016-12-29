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Тепло и снежно: погода в новогодние выходные в Екатеринбурге будет приятной

Тепло и снежно: погода в новогодние выходные в Екатеринбурге будет приятной
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Температура воздуха не поднимется выше минус 5 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

Суббота, 31 декабря. Последний день 2016 года будет теплым и малоснежным: небольшой снег пройдет ночью, температура утром и днем поднимется до минус 4-5 градусов, к вечеру - до минус 3 градусов. Вечером начнется снегопад. Ветер западный, 4 метра в секунду днем, к вечеру усилится до 7 метров в секунду.
 
Воскресенье, 1 января. Новый год встретит екатеринбуржцев очень приятной погодой: с утра и до вечера будет идти небольшой снег, днем ненадолго выглянет солнце. Весь день температура воздуха будет держаться на отметке минус 1-3 градуса. Впечатление от такой погоды может испортить ветер - он по-прежнему будет сильным.
  • Подробнее о прогнозе свердловских синоптиков на новогоднюю ночь читайте здесь.
  • Какой будет зима согласно народным приметам, смотрите здесь.

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Маша Шмурыгина, 30.12.2016, 08:46
Тэги: Погода
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