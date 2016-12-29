Самолет Дубай – Екатеринбург не смог сесть в Кольцово из-за снежной бури

Лайнер совершил экстренную посадку в Челябинске.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
Пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai не смог приземлиться в Кольцово и совершил экстренную посадку в аэропорту Челябинска, сообщает Газета.ru 29 декабря.
Лайнер летел из Дубая в Екатеринбург, но снежная буря не позволила пилотам посадить борт в аэропорту Кольцово. Экипаж принял решение уйти в челябинский аэропорт, где самолет совершил незапланированную посадку.
В результате инцидента никто не пострадал. К полуночи самолет прибыл в пункт назначения и благополучно приземлился в Кольцово.
- 21 декабря самолет авиакомпании Азур Эйр с 300 пассажирами на борту, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Кольцово. Лайнер начал разгоняться для взлета, однако экипаж применил экстренное торможение.
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