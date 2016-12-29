Кто работает за Деда Мороза? Семья из Красноуфимского района получила двух поросят после обращения к Путину

У многодетной семьи не было денег на расширение подсобного хозяйства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

Многодетная семья из села Большой Турыш в Красноуфимском районе получила двух поросят после обращения к президенту России Владимиру Путину, сообщает 30 декабря 2016 года департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

У Эльзы и Евгения Агайдаровых имеется свое подсобное хозяйство с коровой и курами. Средств на покупку поросят у владельцев подворья не было, поэтому они обратились к президенту России. Путин дал поручение областным властям помочь семье.

Поиском животных пришлось заняться в итоге МинАПК Свердловской области. Поделиться поросятами с многодетной семьей согласился фермер из Полевского Павел Дергачев. Из своего хозяйства он отдал племенных трехмесячных свиноматок.

— Мы сегодня работаем за Деда Мороза, поздравляем семью Агайдаровых с Новым годом. Привезли им в подарок двух свинок мясной породы для дальнейшего разведения. Если посчитать, то через два года здесь может быть уже 40 голов, — пояснил Павел Дергачев.