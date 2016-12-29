Суд забрал малышку у приемной мамы-фельдшера из Заречного: она будет жить с бабушкой

Юлия оспаривать решение суда не будет: ребенок должен быть в родной семье.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

В Екатеринбурге суд забрал младенца у фельдшера скорой помощи из Заречного, которая принимала роды и решила оставить девочку у себя. Малышка будет воспитываться у родных бабушки с дедушкой, написали Ura.ru 30 декабря.

Фельдшер рассказала, что суд отказал ей в праве удочерения девочки. Заседание состоялось 28 декабря. Юлия рассказала, что не планирует дальше бороться за ребенка и не будет оспаривать решение суда.

— Судья передал ребенка под опеку бабушке и дедушке. Они будут воспитывать ее, это их право. Решение суда даже оспаривать не буду — грех это, пусть ребенок воспитывается в семье, — сказала Юлия Измоденова.

Женщине разрешили навещать малышку, но она не хочет

Новые опекуны разрешили несостоявшейся приемной матери навещать ребенка. Юлия пояснила, что изначально у бабушки с дедушкой был написан отказ от ребенка. Но они изменили свое решение.

— Не могу же я забрать ребенка из семьи. Я дала им на первое время смеси и вещи. Думаю, в Новый год навещу, а дальше уже не буду поддерживать отношения. Думаю, что ей не обязательно знать, что так случилось в начале ее жизни. Я же сама буду искать своего ребеночка, которому я буду действительно нужна, — рассказала e1 Измоденова.