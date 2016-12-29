Екатеринбургских застройщиков УФАС заподозрила в сговоре: «Это свидетельствует о признаках их согласованных действий»

Причиной стало заявление гендиректора «РСГ-Академическое» Виктора Киселева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

Управление Федеральной антимонопольной службы России в четверг, 29 декабря, обвинило екатеринбургских застройщиков в сговоре по установлению цен на жилье.

В частности, ведомство выступило с предупреждением в адрес генерального директора «РСГ-Академическое» Виктора Киселева на итоговой пресс-конференции о пятипроцентном росте цен на жилье в следующем году.

– Свердловское УФАС России в связи с публичным заявлением генерального директора АО «РСГ-Академическое» Виктора Киселева в ходе пресс-конференции о планируемом поведении на товарном рынке, выразившемся в том, что цены на жилье поднимут все застройщики города Екатеринбурга, которое свидетельствует о признаках согласованных действий застройщиков, направленных на поддержание цен, что соответствует интересам всех таких застройщиков и может повлечь ограничение конкуренции среди них, – говорится в предупреждении УФАС.

Теперь господин Киселев до 20 января 2017 года должен отреагировать о предпринятых мерах на это предупреждение.

Напомним, что ранее генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев заявил, что по итогам этого года у потребителя упал спрос на жилье, а цены останутся на прежнем уровне из-за высокой конкуренции в Екатеринбурге.