Одной башней-долгостроем меньше: в Екатеринбурге сдали небоскреб «Исеть»

Вместе с небоскребом сдан бизнес-центр «Демидов».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

В Екатеринбурге в эксплуатацию сдана 52-этажная башня «Исеть», строительство которой велось с 2008 года, сообщает 30 декабря 2016 года пресс-служба УГМК.

Более 95% от общего объема работ, как утверждает застройщик, было выполнено три года назад.

— После этого наши усилия были сконцентрированы на создании и апробировании инженерных и сервисных систем, отделочных работах, обустройстве прилегающей территории, а также формировании, обучении и начале работы специально созданной управляющей компании, — сообщает УГМК.

Одновременно с башней в эксплуатацию сдан бизнес-центр «Демидов».