Одной башней-долгостроем меньше: в Екатеринбурге сдали небоскреб «Исеть»

Вместе с небоскребом сдан бизнес-центр «Демидов».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
В Екатеринбурге в эксплуатацию сдана 52-этажная башня «Исеть», строительство которой велось с 2008 года, сообщает 30 декабря 2016 года пресс-служба УГМК.
Более 95% от общего объема работ, как утверждает застройщик, было выполнено три года назад.
— После этого наши усилия были сконцентрированы на создании и апробировании инженерных и сервисных систем, отделочных работах, обустройстве прилегающей территории, а также формировании, обучении и начале работы специально созданной управляющей компании, — сообщает УГМК.
Одновременно с башней в эксплуатацию сдан бизнес-центр «Демидов».
- Официально строительство небоскреба в Екатеринбурге началось в 2008 году. Тогда предполагалось, что объект будет сдан в 2010 году. Однако затем выяснилось, что у застройщика не было разрешительных документов.
- В декабре 2008 году строительство остановилось из-за финансовых сложностей и было возобновлено в 2010 году после смены генподрядчика. Вместе с тем в 2011 году изменилась концепция объекта. Остекление башни началось в 2013 году.
- Башня «Исеть» в высоту достигает 209 метров. На 52 этажах здания располагаются 225 апартаментов.