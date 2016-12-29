В центре Екатеринбурга прекращает работу кафе здорового питания Freelance Café

Его владелец займется новым проектом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

С 1 января 2017 года в центре Екатеринбурга закрывается Freelance Café в Мытным дворе. Как уточнил «Деловой квартал», заведение проработало здесь больше 4 лет. Но теперь екатеринбуржцы стали все реже заходить в кафе здорового питания, а команда переключилась на новый проект.

Как рассказал владелец заведения Алексей Гресько, новым проектом стало кафе Bamboo на Татищева. Ранее здесь был суши-бар, но и его время прошло. Будущее в Екатеринбурге, как считает Гресько, — за семейными общепитами с детской комнатой.