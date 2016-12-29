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В центре Екатеринбурга прекращает работу кафе здорового питания Freelance Café

В центре Екатеринбурга прекращает работу кафе здорового питания Freelance Café
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Фото: gidm.ru
Его владелец займется новым проектом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

С 1 января 2017 года в центре Екатеринбурга закрывается Freelance Café в Мытным дворе. Как уточнил «Деловой квартал», заведение проработало здесь больше 4 лет. Но теперь екатеринбуржцы стали все реже заходить в кафе здорового питания, а команда переключилась на новый проект.
 
Как рассказал владелец заведения Алексей Гресько, новым проектом стало кафе Bamboo на Татищева. Ранее здесь был суши-бар, но и его время прошло. Будущее в Екатеринбурге, как считает Гресько, — за семейными общепитами с детской комнатой.
  • Кофейня Traveler's Coffee в Мытном дворе остается работать. Всего же за последние полгода в Екатеринбурге прекратили работу более ста заведений общепита.
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Марина Подкорытова, 30.12.2016, 18:24
Тэги: Деньги, Жизнь в городе, Еда
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