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Администрация установит освещение на памятник Ленину на площади 1905 года

Администрация установит освещение на памятник Ленину на площади 1905 года
16+
Фото: facebook.com/alexander.ivachev.7
Схему проекта ждут в 2017 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

На памятнике Ленину на главной площади Екатеринбурга будет установлено освещение. В официальном ответе депутату Ивачеву об этом написал вице-мэр Сергей Тушин.
 
Ранее Ивачев посылал запрос в горадминистрацию Екатеринбурга с просьбой установить свет около памятника.

— Памятник В.И.Ленину будет освещен! Мне пришел ответ на мой запрос относительно освещения центрального памятника города Екатеринбурга – вождю мирового пролетариата. Администрация пообещала включить объект в концепцию светопланировочной структуры города. Хорошая новость в преддверие нового 2017 года! — написал у себя на странице Ивачев.

— Администрация города поддерживает идеи, способствующие улучшению архитектурно-художественного облика города, созданию в нем благоприятной среды, в частности уделяется внимание стратегии развития наружного уличного освещения. В рамках данной концепции будет разработана схема проектируемого функционального и архитектурно-художественного освещения, в том числе и памятника В. И. Ленину, — уточнил Тушин.

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Марина Подкорытова, 30.12.2016, 16:00
Тэги: Жизнь в городе
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