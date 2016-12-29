Администрация установит освещение на памятник Ленину на площади 1905 года

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
— Памятник В.И.Ленину будет освещен! Мне пришел ответ на мой запрос относительно освещения центрального памятника города Екатеринбурга – вождю мирового пролетариата. Администрация пообещала включить объект в концепцию светопланировочной структуры города. Хорошая новость в преддверие нового 2017 года! — написал у себя на странице Ивачев.
— Администрация города поддерживает идеи, способствующие улучшению архитектурно-художественного облика города, созданию в нем благоприятной среды, в частности уделяется внимание стратегии развития наружного уличного освещения. В рамках данной концепции будет разработана схема проектируемого функционального и архитектурно-художественного освещения, в том числе и памятника В. И. Ленину, — уточнил Тушин.
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