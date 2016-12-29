В Екатеринбурге и в новогодние каникулы можно будет пожаловаться на плохую очистку дорог

Телефон диспетчера «горячей линии»: 261-79-83.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
С 31 декабря по 8 января дорожники Екатеринбурга не будут отдыхать, несмотря на праздники. Дороги будут чиститься в обычном режиме. Об этом 30 декабря сообщили в Департаменте информационной политики губернатора.
— В Управлении автодорог, во всех подрядных организациях, а также в министерстве транспорта и связи региона будут организованы круглосуточные дежурства руководителей, — уточнили в Департаменте информационной политики губернатора.
- Горожанам напоминают, что в праздники круглосуточно будет работать телефон диспетчерской службы: 8 (343) 261-79-83, куда можно направлять жалобы по поводу плохой уборки дорог.
- НАША выяснила, куда можно пожаловаться, если у вас во дворе не убирают снег.
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