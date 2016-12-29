В Екатеринбурге задержали водителя БМВ, который выстрелил в прохожего из-за места на парковке

Мужчина устроил стрельбу возле «Парк Хауса».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
Полиция Екатеринбурга задержала водителя, который устроил стрельбу во время конфликта на парковке возле ТРЦ «Парк Хаус», сообщили УМВД по городу сегодня, 30 декабря.
Конфликт между водителем и случайным пешеходом произошел вечером 23 декабря. 40-летний мужчина шел мимо «Парк Хауса», когда БМВ агрессивного водителя перегородил ему дорогу. Пешеход возмутился поведением автомобилиста, на что тот выстрелил из травматического пистолета в ногу своего оппонента.
Пострадавший обратился к медикам и в полицию. В скором времени сотрудники отдела полиции № 3 установили личность водителя – 31-летнего директора местной компании. Он признал свою вину и отдал полицейским пистолет, из которого стрелял.
- Против мужчины возбудили два уголовных дела, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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