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В Екатеринбурге задержали водителя БМВ, который выстрелил в прохожего из-за места на парковке

В Екатеринбурге задержали водителя БМВ, который выстрелил в прохожего из-за места на парковке
16+
Фото: vk.com/atriumyekaterinburg
Мужчина устроил стрельбу возле «Парк Хауса».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

Полиция Екатеринбурга задержала водителя, который устроил стрельбу во время конфликта на парковке возле ТРЦ «Парк Хаус», сообщили УМВД по городу сегодня, 30 декабря.
 
Конфликт между водителем и случайным пешеходом произошел вечером 23 декабря. 40-летний мужчина шел мимо «Парк Хауса», когда БМВ агрессивного водителя перегородил ему дорогу. Пешеход возмутился поведением автомобилиста, на что тот выстрелил из травматического пистолета в ногу своего оппонента. 
 
Пострадавший обратился к медикам и в полицию. В скором времени сотрудники отдела полиции № 3 установили личность водителя – 31-летнего директора местной компании. Он признал свою вину и отдал полицейским пистолет, из которого стрелял.
  • Против мужчины возбудили два уголовных дела, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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Маша Шмурыгина, 30.12.2016, 14:19
Тэги: Происшествия
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