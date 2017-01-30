Покатаемся с удовольствием: час проезда в общественном транспорте Екатеринбурга будет стоить 28 рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб сегодня, 31 января, после совместного заседания Общественных палат города и области по поводу новой маршрутной сети отметил, что было принято решение о повременном тарифе на один час.
Якоб уточнил, что в Екатеринбурге будет введен повременной тариф на 60 минут, его цена составит стандартные 28 рублей.
- Обсуждения новой транспортной схемы и стоимости проезда продолжатся на следующей неделе.
- Евгений Липович уже рассказывал, что мэрия рассматривает три варианта повременного тарифа: 45, 60 и 90 минут.
- Напомним, с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте подорожает на 2 рубля — до 28.