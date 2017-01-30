Цена поездки будет выше 50 рублей: что думают водители маршруток о транспортной реформе в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
После прошедшего 31 января 2017 года в Екатеринбурге митинга против транспортной реформы корреспондент НАШЕЙ встретился с группой водителей маршрутных автобусов.
В разговоре с журналистом частные перевозчики рассказали о том, чем грозит оптимизация маршрутной сети и как можно доработать существующую систему. Далее «Наша Газета» приводит монолог водителей.
«Муниципалы будут диктовать условия»
— Нам транспортная реформа грозит безработицей. Сокращают очень много автобусов. Самое интересное, как это муниципалы (ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». — Прим. ред.) будут возмещать?
Мое личное мнение: во-первых, если муниципалитет захватит перевозки, уберут частников, то получится, что они монополисты. Они смогут полностью диктовать свои условия, и как захотят, так они и будут ездить.
Тогда не только будет (стоимость одной поездки) 50 рублей, а еще больше будет цена.
Во-вторых, муниципалитет не сможет своими автобусами обеспечить все транспортные перевозки города. Они не в состоянии это сделать.
«Люди будут стоять на остановках»
Взять узловую остановку «Амундсена». Там каждую минуту заходят 2-3 автобуса, из них два — конкуренты. В час пик они не успевают вывозить. Муниципалы не смогут в 1,5-2 минуты загнать два автобуса. Значит, люди будут стоять.
Поломать схему — это элементарно. Система более-менее отлажена, я считаю, что на 80% она работает. Ее нужно доработать, а не ломать и заново строить.
Как доработать систему?
Нужно в первую очередь среди муниципалов и среди частников воспитывать культуру вождения. Многие, особенно иностранцы, заходят на остановку и становятся в начале остановки и стоят, пока он не загрузился.
У таких людей вместо мозгов червонец сложенный пополам, потому что одна извилина, и то прямая.
И эти гонки устраиваются тоже из-за отсутствия культуры. Проблему можно решить не такими радикальными способами, а взять наряды ГИБДД, пусть 10 человек проедут по 10 маршрутам. В конце дня наберут 1,5-3 тысячи штрафов, зато потом!
- 29 января 2017 года детали транспортной реформы раскритиковал водитель муниципального автобуса, блогер Владимир Храпов, известный под ником в Твиттере EkbBus.
- По оценке замглавы Администрации Екатеринбурга Евгения Липовича, после оптимизации маршрутной сети из города уйдет порядка 1 тысячи автобусов. Чиновники оценивали, что повременной тариф может стоить до 50 рублей за 60 минут.
- 31 января 2017 года глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб пообещал сохранить стоимость повременного тарифа на уровне 28 рублей.
- Транспортная реформа предполагает отмену более сотни маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев, сокращение времени ожидания транспорта на остановках, введение повременного тарифа и несколько пересадок, которые должны совершить пассажиры в пути к нужной точке.