Цена поездки будет выше 50 рублей: что думают водители маршруток о транспортной реформе в Екатеринбурге

Водители маршрутных автобусов рассказали, как можно отладить систему перевозок в городе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

После прошедшего 31 января 2017 года в Екатеринбурге митинга против транспортной реформы корреспондент НАШЕЙ встретился с группой водителей маршрутных автобусов.

В разговоре с журналистом частные перевозчики рассказали о том, чем грозит оптимизация маршрутной сети и как можно доработать существующую систему. Далее «Наша Газета» приводит монолог водителей.

«Муниципалы будут диктовать условия»

— Нам транспортная реформа грозит безработицей. Сокращают очень много автобусов. Самое интересное, как это муниципалы (ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». — Прим. ред.) будут возмещать?

Мое личное мнение: во-первых, если муниципалитет захватит перевозки, уберут частников, то получится, что они монополисты. Они смогут полностью диктовать свои условия, и как захотят, так они и будут ездить.

Тогда не только будет (стоимость одной поездки) 50 рублей, а еще больше будет цена.

Во-вторых, муниципалитет не сможет своими автобусами обеспечить все транспортные перевозки города. Они не в состоянии это сделать.

«Люди будут стоять на остановках»

Взять узловую остановку «Амундсена». Там каждую минуту заходят 2-3 автобуса, из них два — конкуренты. В час пик они не успевают вывозить. Муниципалы не смогут в 1,5-2 минуты загнать два автобуса. Значит, люди будут стоять.

Поломать схему — это элементарно. Система более-менее отлажена, я считаю, что на 80% она работает. Ее нужно доработать, а не ломать и заново строить.

Как доработать систему?

Нужно в первую очередь среди муниципалов и среди частников воспитывать культуру вождения. Многие, особенно иностранцы, заходят на остановку и становятся в начале остановки и стоят, пока он не загрузился.

У таких людей вместо мозгов червонец сложенный пополам, потому что одна извилина, и то прямая.

И эти гонки устраиваются тоже из-за отсутствия культуры. Проблему можно решить не такими радикальными способами, а взять наряды ГИБДД, пусть 10 человек проедут по 10 маршрутам. В конце дня наберут 1,5-3 тысячи штрафов, зато потом!