Ельцин Центр отказал: маг Симаков хочет устроить выставку своей картины в «Коляда-театре»

Если организовать выставку ни на одной из площадок не получится, то автор картины подарит ее Ройзману.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

Ельцин Центр отказал магу Антону Симакову в выставке его единственной картины. Магистр магии вуду сообщил НАШЕЙ, что сейчас он пытается договориться о выставке с одним из торговых центров и с «Коляда-театром».

«Курица на велосипеде», Антон Симаков

Сейчас Антон ведет переговоры с торговым центром класса «лакшери», посетители которого, по его словам, достаточно состоятельны, чтобы позволить себе такую дорогую покупку. В том, что картину удастся продать, маг практически не сомневается.

Однако торговый центр - не основная точка, на сотрудничество с которой надеется Симаков. Основая его цель теперь - «Коляда-театр», так как это «нестандартное» место.