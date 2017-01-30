Ельцин Центр отказал: маг Симаков хочет устроить выставку своей картины в «Коляда-театре»

Если организовать выставку ни на одной из площадок не получится, то автор картины подарит ее Ройзману.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
Ельцин Центр отказал магу Антону Симакову в выставке его единственной картины. Магистр магии вуду сообщил НАШЕЙ, что сейчас он пытается договориться о выставке с одним из торговых центров и с «Коляда-театром».
Ельцин Центр, который Антон Симаков называл последним оплотом демократии, отказал магу в выставке его картины «Курица на велосипеде». Маг планирует продать эту картину за 2,5 миллиона рублей, часть этих денег Антон хотел отдать Руслану Соколовскому, обвиняемому в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
«Курица на велосипеде», Антон Симаков
Сейчас Антон ведет переговоры с торговым центром класса «лакшери», посетители которого, по его словам, достаточно состоятельны, чтобы позволить себе такую дорогую покупку. В том, что картину удастся продать, маг практически не сомневается.
Однако торговый центр - не основная точка, на сотрудничество с которой надеется Симаков. Основая его цель теперь - «Коляда-театр», так как это «нестандартное» место.
- Если же продать картину все-таки не удастся, то Антон подарит ее музею мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
- Ройзман прокомментировал известие о возможном подарке от Семакова: «Всю жизнь мечтал».