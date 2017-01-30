Новые правила получения виз разъяснили в консульстве США в Екатеринбурге

Изменения вступили в силу после указа Дональда Трампа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ, который предписывает госдепартаменту немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран не проходить собеседование при повторном получении визы. За разъяснениями журналисты НАШЕЙ сегодня, 31 января, обратили в консульство США в Екатеринбурге.

Новый порядок получения виз США

В консульстве нам рассказали, что избежать собеседования при повторном получении визы могут только те граждане Российской Федерации, у кого они закончились не более 11 месяцев назад. Для них визу попросту перевыпустят.

Если же срок действия американской визы закончился более11 месяцев назад, то владельцу придется пройти полную процедуру ее получения.

Между тем в консульстве США отметили, что не наблюдают ажиотажа. Очередей из желающих получить визы там не выстраивается.

Как было раньше

Ранее россиянам не нужно было вновь обращаться в посольство для получения повторной гостевой или туристической визы на протяжении 48 месяцев. Нужно было лишь отправить паспорт с Pony Express.

Кого это обойдет

Издание РИА Новости отмечает, что под исключение из нового правила попадают дипломатические работники, соискатели до 14 лет или старше 79 лет.