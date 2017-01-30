Дольщики в заложниках конфликта: прокуратура заинтересовалась спором застройщика ЖК «Рудный» и «Водоканала»

Дольщикам ЖК «Рудный» придется ждать своих квартир на 1,5 года дольше обещанного.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

Прокуратура Свердловской области вмешалась в конфликт между МУП «Водоканал» и ПЖСК «Парковый» — застройщиком ЖК «Рудный» в Екатеринбурге, сообщает 31 января 2017 года пресс-служба надзорного ведомства.

Сорваны сроки сдачи ЖК «Рудный»

ПЖСК «Парковый» связана с корпорацией «Маяк», основателем которой является бывший депутат свердловского Заксобрания Владимир Коньков.

Срок сдачи жилищного комплекса «Рудный», который строится на деньги дольщиков, назначен на I квартал 2017 года. К настоящему времени, согласно информации с сайта корпорации «Маяк», готовность объекта составляет 66%.

В прокуратуре Свердловской области констатировали, что сроки сдачи объекта сорваны из-за долгих переговоров с МУП «Водоканал» по вопросам подключения к водопроводу.

Кто-то не хочет платить?

Причину конфликта, как пояснили НАШЕЙ в МУП «Водоканал», является спор между предприятием и застройщиком по стоимости подключения к сетям водоснабжения.

— Региональная энергетическая комиссия Свердловской области высчитала размер платы за подключение. Застройщик платить отказался и выставил свой ценник, — пояснили в «Водоканале».

Предприятие настаивало на том, чтобы ПЖСК «Парковый» выплатил 37 млн рублей. Однако застройщик настаивал на сумме более чем в 2 раза меньше — 15 млн рублей.

— Выставленная нами сумма необходима для усиления мощности систем, иначе в сетях упадет давление. Застройщик же настаивал на своей сумме, отказавшись от подключения резервной линии. То есть в случае аварии ЖК «Рудный» полностью останется без воды, — уточняют в «Водоканале».

ЖК «Рощинская» (фото с сайта корпорации «Маяк»)

Когда сдадут ЖК «Рудный»?

В итоге договор между застройщиком и предприятием был подписан 13 декабря 2016 года. Согласно законодательству, говорят в «Водоканале», у ресурсоснабжающей организации есть 18 месяцев со дня подписания договора, чтобы подключить ЖК «Рудный» к водопроводу.

Таким образом, холодная вода в жилищном комплексе появится, по расчетам специалистов, к июлю 2018 года. Задержка в сроках сдачи ЖК «Рудный» составит 1,5 года.

Кто срывает сроки дольщикам?

В итоге конфликт между ПЖСК «Парковый» и МУП «Водоканал» дошел до заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева. В надзорном ведомстве посчитали, что ответственность за отставание сроков несет МУП «Водоканал».

— Проверка показала, что ЕМУП «Водоканал» обратился в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) строящегося жилого дома, не представив полный пакет документов. Лишь после шести дополнительных запросов органа тарифного регулирования ЕМУП «Водоканал» направил в РЭК Свердловской области истребуемую документацию, — посчитала после проверки прокуратура Свердловской области.

Долгое противостояние «Маяка» и «Водоканала»

Конфликт между корпорацией «Маяк» и МУП «Водоканал» является далеко не первым.

Так, в феврале 2016 года сотрудники предприятия обнаружили незаконную врезку к своим сетям, которую, утверждают в «Водоканале», провел застройщик ЖК «Дипломат» — ЖСК «Исетский».

— Разумеется, украденная через самовольную врезку вода не оплачена, значит, игнорируются и интересы горожан, которые добросовестно оплачивают ресурс», — отмечал тогда заместитель директора по финансам МУП «Водоканал» Леонид Колеватов.

ЖК «Дипломат» (фото с сайта корпорации «Маяк»)

В феврале того же года предприятие насчитало за корпорацией долги на сумму 145 млн рублей. Так, 77 млн рублей, по оценке «Водоканал», не было заплачено за подключение шести домов ЖСК «Рощинский». От общей суммы к тому времени не было доплачено 35% за подключение ЖК «Дипломат».

Как правило, предприятию удавалось взыскивать долги с корпорации (и связанных с ней структур) через суд.