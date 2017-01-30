«Нас облили грязью!» Родных погибшей в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой обманом заманили в эфир НТВ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
Родственники убитой бывшим мужем в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой снялись в ток-шоу «Говорим и показываем», которое выйдет в эфир телеканала НТВ в ближайшее время. Съемки прошли 25 января в Москве, пишет агентство новостей «Между строк». Родственники погибшей девушки считают, что журналисты заманили их в программу обманом.
- Приехали к нам две девушки-корреспондентки. Уговаривали приехать на передачу, чтобы обсудить происходящее. Заверяли, что этот проект пойдет нам на пользу, что у них большие возможности, обещали юридическую и финансовую помощь. В итоге мы согласились, приехали, а на съемке нас просто облили грязью, - рассказала мама погибшей Ирина Зембицкая.
Вдобавок, на съемках присутствовала мать Сергея Какшина, которого обвиняют в убийстве Дарьи Зембицкой. В то время как журналисты обещали Ирине Зембицкой, что той на съемках не будет. В итоге вместо поддержки родные Даши получили критику и обвинения от гостей студии.
- Она там устроила! (примечание – речь о Вере Какшиной) Все так рассказывала, будто это моя дочь виновата в своей смерти. Выставила все так, что она шлюха, гуляла, вот и поплатилась. Просто отвратительно, - вспоминает Ирина Зембицкая.
По ее словам, в студии одобрили версию Веры Какшиной. Часть экспертов выступила на ее стороне, остальные поддержали Зембицких.
- Все, что мы получили обещанного за съемки – 17 тысяч рублей в конверте. Остальное – поток негатива. Я боюсь, что это теперь увидят внуки. Люди в студии кричали, что ни нам, ни Какшиной вообще нельзя доверять детей – им лучше в детдоме будет, - рассказала мама Дарьи.
- О том, что 28-летнюю Дарью Зембицкую нашли мертвой, в ночь на 12 января сообщила ее сестра Екатерина. Тело было закопано в сугробе на трассе.
- Вину в убийстве Даши взял на себя ее бывший муж Сергей. Предполагаемая причина убийства – ссора между бывшими супругами. Между тем знакомые Дарьи вспоминают, что она была очень скромной и спокойной девушкой.
- Даша и Сергей развелись летом 2016 года. У них остались двое сыновей в возрасте 5 и 6 лет. Вскоре после развода у Даши начались новые отношения. Сергей же продолжал приходить к ней, чтобы увидеться с сыновьями.
- С заявлением о пропаже Дарьи в полицию обратился ее бывший муж. Он рассказал, будто не смог до нее дозвониться. Потом он набрал номер детского сада, и там ответили, что бывшая жена не привезла утром детей. Мужчина приехал в квартиру Зембицкой и нашел там детей, сидящих в полном одиночестве. Он собрал их и отвез в садик. Вскоре после этого возле машины Даши нашли капли крови и вырванные волосы.
- Сейчас Сергей находится под стражей. За убийство бывшей жены ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Детей Дарьи Зембицкой отдали под опеку ее матери Ирине Зембицкой.