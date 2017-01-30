«Нас облили грязью!» Родных погибшей в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой обманом заманили в эфир НТВ

Гости студии раскритиковали родных и заявили, что детям Зембицкой будет лучше в детдоме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

Родственники убитой бывшим мужем в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой снялись в ток-шоу «Говорим и показываем», которое выйдет в эфир телеканала НТВ в ближайшее время. Съемки прошли 25 января в Москве, пишет агентство новостей «Между строк». Родственники погибшей девушки считают, что журналисты заманили их в программу обманом.

- Приехали к нам две девушки-корреспондентки. Уговаривали приехать на передачу, чтобы обсудить происходящее. Заверяли, что этот проект пойдет нам на пользу, что у них большие возможности, обещали юридическую и финансовую помощь. В итоге мы согласились, приехали, а на съемке нас просто облили грязью, - рассказала мама погибшей Ирина Зембицкая.

Вдобавок, на съемках присутствовала мать Сергея Какшина, которого обвиняют в убийстве Дарьи Зембицкой. В то время как журналисты обещали Ирине Зембицкой, что той на съемках не будет. В итоге вместо поддержки родные Даши получили критику и обвинения от гостей студии.

- Она там устроила! (примечание – речь о Вере Какшиной) Все так рассказывала, будто это моя дочь виновата в своей смерти. Выставила все так, что она шлюха, гуляла, вот и поплатилась. Просто отвратительно, - вспоминает Ирина Зембицкая.

По ее словам, в студии одобрили версию Веры Какшиной. Часть экспертов выступила на ее стороне, остальные поддержали Зембицких.

- Все, что мы получили обещанного за съемки – 17 тысяч рублей в конверте. Остальное – поток негатива. Я боюсь, что это теперь увидят внуки. Люди в студии кричали, что ни нам, ни Какшиной вообще нельзя доверять детей – им лучше в детдоме будет, - рассказала мама Дарьи.