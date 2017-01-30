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«Нас облили грязью!» Родных погибшей в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой обманом заманили в эфир НТВ
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«Нас облили грязью!» Родных погибшей в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой обманом заманили в эфир НТВ

«Нас облили грязью!» Родных погибшей в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой обманом заманили в эфир НТВ
16+
Фото: из личного архива Дарьи Зембицкой
Гости студии раскритиковали родных и заявили, что детям Зембицкой будет лучше в детдоме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

Родственники убитой бывшим мужем в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой снялись в ток-шоу «Говорим и показываем», которое выйдет в эфир телеканала НТВ в ближайшее время. Съемки прошли 25 января в Москве, пишет агентство новостей «Между строк». Родственники погибшей девушки считают, что журналисты заманили их в программу обманом.

- Приехали к нам две девушки-корреспондентки. Уговаривали приехать на передачу, чтобы обсудить происходящее. Заверяли, что этот проект пойдет нам на пользу, что у них большие возможности, обещали юридическую и финансовую помощь. В итоге мы согласились, приехали, а на съемке нас просто облили грязью, - рассказала мама погибшей Ирина Зембицкая.

Вдобавок, на съемках присутствовала мать Сергея Какшина, которого обвиняют в убийстве Дарьи Зембицкой. В то время как журналисты обещали Ирине Зембицкой, что той на съемках не будет. В итоге вместо поддержки родные Даши получили критику и обвинения от гостей студии.

- Она там устроила! (примечание – речь о Вере Какшиной) Все так рассказывала, будто это моя дочь виновата в своей смерти. Выставила все так, что она шлюха, гуляла, вот и поплатилась. Просто отвратительно, - вспоминает Ирина Зембицкая.

По ее словам, в студии одобрили версию Веры Какшиной. Часть экспертов выступила на ее стороне, остальные поддержали Зембицких.

- Все, что мы получили обещанного за съемки – 17 тысяч рублей в конверте. Остальное – поток негатива. Я боюсь, что это теперь увидят внуки. Люди в студии кричали, что ни нам, ни Какшиной вообще нельзя доверять детей – им лучше в детдоме будет, - рассказала мама Дарьи. 

  • О том, что 28-летнюю Дарью Зембицкую нашли мертвой, в ночь на 12 января сообщила ее сестра Екатерина. Тело было закопано в сугробе на трассе.
  • Вину в убийстве Даши взял на себя ее бывший муж Сергей. Предполагаемая причина убийства – ссора между бывшими супругами. Между тем знакомые Дарьи вспоминают, что она была очень скромной и спокойной девушкой.
  • Даша и Сергей развелись летом 2016 года. У них остались двое сыновей в возрасте 5 и 6 лет. Вскоре после развода у Даши начались новые отношения. Сергей же продолжал приходить к ней, чтобы увидеться с сыновьями.
  • С заявлением о пропаже Дарьи в полицию обратился ее бывший муж. Он рассказал, будто не смог до нее дозвониться. Потом он набрал номер детского сада, и там ответили, что бывшая жена не привезла утром детей. Мужчина приехал в квартиру Зембицкой и нашел там детей, сидящих в полном одиночестве. Он собрал их и отвез в садик. Вскоре после этого возле машины Даши нашли капли крови и вырванные волосы.
  • Сейчас Сергей находится под стражей. За убийство бывшей жены ему грозит до 15 лет лишения свободы.
  • Детей Дарьи Зембицкой отдали под опеку ее матери Ирине Зембицкой.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 31.01.2017, 20:50
Тэги: Скандалы, Происшествия, Смерть
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Горожанка31 января 2017, 21:01
Неужели, пережив такое горе, как гибель дочеои, есть желание тащиться в Москву на шоу? Или сил так много моральных? Их надо поберечь для внуков тогда. Или за вознаграждением помчались? Стыдоба.
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Горожанин31 января 2017, 21:30
какой кошмар
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Горожанин31 января 2017, 22:03
В ответ на комментарий пользователя
какой кошмар
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На программу подать исковое заявление, о возмещении морального вреда. Съемку приложить в доказательство, что был нанесен материальный и моральный вред, семье погибшей.
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Горожанка31 января 2017, 22:09
Ещё и 40 дней по дочери не прошло, а они на какие-то шоу... Ничего святого, видимо, в этой семейке нет На какую-то поддержку материальную ещё расчитывали и 17 тыс. в конверте их обидели. Так когда опекунства на внуков добиваются и заявляют себя в опеку, то на всю будущую жизнь располагают только на свои силы и средства - иначе нечего заявлять себя на эти позиции. Студия права!!!
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