Средства выделены в качестве материальной помощи для политзаключенных.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
Семья екатеринбургского блогера Руслана Соколовского получит 150 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщает 31 января 2017 года проект «Открытая Россия».
Решение о предоставлении помощи вынес экспертный совет.
Кроме семьи Соколовского такую же сумму получат близкие 27 человек, которые признаны политзаключенными.
25 января 2017 года стало известно, что мать екатеринбургского блогера Руслана Соколовского Елена Чингина попала в больницу. У женщины после ареста сына диагностировали депрессивный невроз.
- У Чингиной диагностировано также онкологическое заболевание. До своего ареста Руслан Соколовский обеспечивал маму деньгами на лекарства.
- Против Соколовского возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: «О незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», «Экстремизм» и «Оскорбление чувств верующих».