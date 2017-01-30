Торговый центр «Глобус» в Екатеринбурге эвакуировали из-за мины в Исети

Снаряд обнаружили в воде под мостом через реку Исеть.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
В Екатеринбурге из торгового центра «Глобус» эвакуировали 150 человек из-за снаряда, который обнаружили под мостом через реку Исеть, сообщает Znak.com сегодня, 31 января.
Сообщение о подозрительном предмете в 300 метрах от «Глобуса» поступило в полицию около 12 часов дня 31 января. На место прибыли полицейские, водолазы из областного управления МЧС и специалист по взрывным устройствам.
Выяснилось, что подозрительный предмет - 120-миллиметровая минометная мина, которая была настолько сильно повреждена коррозией, что даже саперы не смогли определить, взрывоопасна ли она.
- Водолазы достали мину и передали взрывотехникам, которые увезли ее на полигон, чтобы уничтожить.
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