В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Глобус»

Здание обследуют саперы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
В Екатеринбурге днем 31 января на улице Щербакова эвакуировали торговый центр «Глобус», сообщают в соцсетях очевидцы.
Посетителей и персонал торгового центра эвакуировали в половине первого дня из-за подозрительного предмета. На месте находятся полицейские и пожарные, специалисты проверяют здание. По словам очевидцев, причиной эвакуации стал подозрительный предмет.
Фото: соцсети
Фото: «Ночные новости»
- Около часа дня сегодня, 31 января, начался пожар в КРК «Уралец» на улице Большакова. На данный момент пожар площадью 120 квадратных метров локализован, пострадавших нет. На месте находятся более десятка пожарных машин, борьба с огнем продолжается.
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