В Екатеринбурге проходит кастинг актеров-подростков в новый российский сериал «Хор»

Он расскажет о знаменитом советском детском хоровом коллективе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
В Екатеринбурге с 29 февраля стартовал кастинг на несколько ролей для сериала «Хор», показ которого пройдет на «Первом канале». Съемки будут проходить в Москве и в Крыму.
Как написал 66.ru, кастинг проходит в Екатеринбурге с 29 января по 5 февраля. Юным актерам надо будет рассказать на камеру о себе и прочитать наизусть короткое стихотворение.
Для съемок в фильме требуется лопоухий подросток с веснушками, 13-летняя отличница, подросток-сын дипломата, восьмиклассница — «первая красотка» в люберецкой школе, 16-летняя самая красивая девочка в хоре, 14-летний Мишка-очкарик, младшие 11-летние хористки, «Кузнечик» — робкий мальчик Пьеро, младшая сестренка одного из подростков — самостоятельная девочка 4-5 лет.
Записаться на кастинг можно по телефону координатора: 8-953-005-2007.
- Сериал расскажет о знаменитом советском детском хоровом коллективе, он будет состоять из 12 эпизодов. Съемки пройдут в Москве и в Крыму с 1 июня по 30 октября 2017 года.
- Генеральным продюсером проекта стал Рубен Дишдишян, режиссером-постановщиком — Алена Семенова. Съемками фильма займется кинокомпания «МАРС-фильм» по заказу «Марс Медиа Энтертейнмент».