Реформа началась? В Екатеринбурге из-за долгов без света осталось управление муниципальных автобусов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
Сотрудники «Екатеринбургской электросетевой компании» (ЕЭСК) отключили от электричества ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». Об этом корреспонденту «Нашей Газеты» 31 января 2017 года сообщили в пресс-службе ЕЭСК.
В компании пояснили, что 30 января 2017 года у ЕМУП МОАП истек крайний срок погашения задолженности перед АО «Екатеринбургэнергосбыт».
— АО «Екатеринбургэнергосбыт» прислал нам заявку на отключение, и без света остались здания МОАП. На работу транспорта это не повлияло, — пояснили в пресс-службе.
В очереди на отключение находится ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». У этого предприятия крайний срок оплаты задолженности — 6 февраля.
- В случае, если ЕМУП ТТУ не оплатит долги, под отключение попадут тягловые подстанции.
- В результате весь подвижной состав предприятия встанет.