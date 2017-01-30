Держитесь! В полночь в Екатеринбурге начнется запись будущих первоклассников в школы

Мест в школах должно хватить всем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

В полночь 1 февраля в Екатеринбурге откроют запись детей в школы. Эта запись станет самой длинной и продлится до 30 июня.

Брать школы штурмом в Управлении образования Свердловской области родителям не советуют, мест в образовательных учреждениях должно хватить всем.

- По прогнозам, ожидается 18 600 первоклассников. При этом мы подготовили почти 20 тысяч мест, с запасом. Мест в школах хватит всем детям, - отметила начальник Управления образования Екатерина Сибирцева.

Подать заявление в школу можно любым удобным для родителей способом: через сайт госуслуг, через школу или через МФЦ. 1 февраля школы и МФЦ будут работать с 8:00 до 19:00.