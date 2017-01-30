Держитесь! В полночь в Екатеринбурге начнется запись будущих первоклассников в школы

Мест в школах должно хватить всем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017
В полночь 1 февраля в Екатеринбурге откроют запись детей в школы. Эта запись станет самой длинной и продлится до 30 июня.
Брать школы штурмом в Управлении образования Свердловской области родителям не советуют, мест в образовательных учреждениях должно хватить всем.
- По прогнозам, ожидается 18 600 первоклассников. При этом мы подготовили почти 20 тысяч мест, с запасом. Мест в школах хватит всем детям, - отметила начальник Управления образования Екатерина Сибирцева.
Подать заявление в школу можно любым удобным для родителей способом: через сайт госуслуг, через школу или через МФЦ. 1 февраля школы и МФЦ будут работать с 8:00 до 19:00.
- Подробную схему записи ребенка в первый класс читайте по ссылке.
- В прошлые годы родители будущих первоклашек брали штурмом школы и обрушали сайт госуслуг.