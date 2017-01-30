В Свердловской области пропали две школьницы: девочек ищут более 10 дней

Валентина и Светлана не вернулись из школы в приют, где временно проживают.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

В Свердловской области полиция более 10 дней разыскивает двух школьниц – Светлану и Валентину 14 лет. Девочки пропали 19 января, сообщает Life.ru 30 января.

Школьницы не вернулись в приют, где они временно проживали, после уроков. По словам родственников девочек, Валентина училась в первую смену, Светлана – во вторую. После учебы подруги встретились, ушли из школы, но в приюте так и не появились.

И Валентина, и Светлана родом из Белоярского района, там же живут их опекуны. Родственники характеризуют Свету как спокойную и необщительную девочку, которая могла поддаться на уговоры Валентины и сбежать.

Поиски девочек ведут полицейские и волонтеры. Правоохранительные органы установили, что девочки приехали в поселок Белоярский и встретились там с мальчиком, с которым общались в соцсетях. Сейчас полицейские обходят знакомых и родных школьниц.

В приют Валентина и Светлана были помещены для прохождения реабилитации.

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