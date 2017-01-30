В свердловской школе учеников кормили объедками с плесенью и червяками

Прокуратура начала проверку жалоб школьников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

Ученики школы №7 в Нижнем Тагиле сообщили, что в школьной столовой их кормят объедками с плесенью, волосами и даже червями. Прокуратура начала проверку этой информации, сообщает РИА «Новости» сегодня, 31 января.

Ученики нижнетагильской школы пожаловались на плохую еду в столовой

Один из учеников школы опубликовал в соцсети снимок из школьной столовой, на котором запечатлены два куска хлеба с пятнами плесени. Восьмиклассник сопроводил фото комментарием, в котором пожаловался на условия в столовой:

– Готовят и подают еду без перчаток. При этом они там ещё курят. На полу (особенно в углах) очень грязно. Иногда пробегают тараканы. Но самое противное, они вываливают недоеденную еду школьников в большую кастрюлю и на следующей перемене эти объедки раскладывают по тарелкам! Очень много случаев было, когда в еде находили волосы, когда давали хлеб с плесенью.

В комментариях под этим сообщением другие ученики присоединились к мнению школьника и сообщили, что находили в тарелках провод от наушников и червяков в борще

Прокуратура начала проверку школы

В администрации школы все обвиняения отвергли, но признали, что в тот день действительно была проблема с хлебом, так как он поступил в школу уже с плесенью, сообщает tagilcity.ru. Замдиректора по учебной работе Людмила Ильиных отметила, что в столовой едят и школьники, и учителя, и ранее претензий к сотрудникам пищеблока ни у кого не было. По словам Ильиных, перед мальчиком , который пожаловался на хлеб, извинились.