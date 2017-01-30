Все сложности новой маршрутной схемы Екатеринбурга объяснят с помощью интернета и «горячих линий»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

Из-за запуска новой транспортной системы в Администрации Екатеринбурга обещали запустить понятную для горожан информационную кампанию. Этот вопрос обсудили сегодня, 31 января, на заседании Общественных палат города и области.

Как рассказал вице-мэр Сергей Тушин, у информационной кампании будет несколько направлений: планируется активная работа в Интернете, изготовление информационных щитов, организация горячих линий в редакциях СМИ, аудиообъявления по громкой связи в общественном транспорте, объявления на остановках, в МФЦ и так далее.

В Администрации обещали создать в интернете сайт с подробностями, где любой сможет разобраться в новой маршрутной сети. Он отметил, что «ВКонтакте» и других соцсетях уже созданы специальные страницы, где можно узнать о новой схеме и задать вопросы.

Также в Екатеринбурге по городу будут развешиваться плакаты на остановках общественного транспорта и в автобусах, троллейбусах, трамваях, вагонах метро.

За месяц до внедрения сети на улицы выйдут около 200 промоутеров, которые будут объяснять жителям, как, в связи с изменениями, можно будет доехать до тех или иных районов города.

На 8 Марта, 21, будет открыт информационный центр, куда можно прийти и задать вопросы, будут организованы встречи с горожанами, с ветеранскими организациями.