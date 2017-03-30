МУГИСО выделило Александру Новикову два здания XIX века в центре Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017
Строения в безвозмездное пользование на неопределенный срок выделили Свердловской детской общественной организации «Большой полет», президентом которой является Александр Новиков, сообщает Znak.com 31 марта.
Оба здания располагаются на улице Розы Люксембург, 65 и 67, являются объектами культурного наследия и входят в состав памятника «Усадьба Я.И. Панфилова, бывшая палата мер и весов». Строения были возведены в 1830-х годах. Их общая площадь составляется 1871,2 квадратных метра.
– В 2012 году была произведена полная реконструкция зданий, выполнена внутренняя отделка данных объектов. В настоящее время требуется проведение чистовых отделочных работ, которые общественная организация готова провести за свой счет, – рассказали в МУГИСО.
- Ранее Новиков обращался в правительство и к губернатору Свердловской области с просьбой выделить дополнительные площади под детские студии театра.
- В данное время директор «Театра эстрады» выступает фигурантом двух уголовных дел. В деле о попытке хищения земель в Сысертском районе у барда и его партнера Михаила Шилиманова Новиков проходит как потерпевший. В деле о хищении денег пайщиков поселка «Бухта Квинс» – обвиняемым вместе с тем же Шилимановым.