Кто защитит детей от экзорцизма: свердловский омбудсмен прокомментировал обряд «изгнания беса» из девочки

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отреагировал на инцидент в среднеуральском монастыре, где школьники во время экскурсии оказались на сеансе экзорцизма. О реакции детского омбудсмена 31 марта 2017 года сообщает ИА «Политсовет».
Помимо того, что на нелицеприятной акции оказались школьники, издание заинтересовало участие в сеансе в качестве «пациента» 12-летний девочки. Игорю Морокову был направлен запрос с просьбой оценить правомочность такого «лечения».
— По существу обозначенных в СМИ обстоятельств какая-либо проверка данного происшествия уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области не проводится, поскольку правовой оценкой действий всех участников описанных событий и принятием мер реагирования при наличии оснований в настоящее время занимаются органы прокуратуры, — ответил уполномоченный по правам ребенка в регионе, напомнив при этом о существовании права на свободу вероисповедания.
Прокуратура с официальным комментарием в связи с инцидентом до настоящего времени не выступала.
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