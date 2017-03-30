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Кто защитит детей от экзорцизма: свердловский омбудсмен прокомментировал обряд «изгнания беса» из девочки

Кто защитит детей от экзорцизма: свердловский омбудсмен прокомментировал обряд «изгнания беса» из девочки
16+
Фото: VK.com
Правозащитник дал понять, в каком случае будет проверка монастыря, где проводился сеанс.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отреагировал на инцидент в среднеуральском монастыре, где школьники во время экскурсии оказались на сеансе экзорцизма. О реакции детского омбудсмена 31 марта 2017 года сообщает ИА «Политсовет».

Помимо того, что на нелицеприятной акции оказались школьники, издание заинтересовало участие в сеансе в качестве «пациента» 12-летний девочки. Игорю Морокову был направлен запрос с просьбой оценить правомочность такого «лечения».

— По существу обозначенных в СМИ обстоятельств какая-либо проверка данного происшествия уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области не проводится, поскольку правовой оценкой действий всех участников описанных событий и принятием мер реагирования при наличии оснований в настоящее время занимаются органы прокуратуры, — ответил уполномоченный по правам ребенка в регионе, напомнив при этом о существовании права на свободу вероисповедания.

Прокуратура с официальным комментарием в связи с инцидентом до настоящего времени не выступала.

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Сергей Беляев, 31.03.2017, 14:33
Тэги: Религия, Дети, Скандалы
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