Единый билет в Крым будут продавать за 60 дней, а не за 45, как раньше

Цена билета осталась прежней.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Единый билет в семь крымских городов можно будет оформить за 60 дней до поездки, а не за 45 дней, как это было ранее. В правительстве утвердили постановление о едином билете. Документ представлен на сайте кабмина сегодня, 31 марта.

Отменили стандартную процедуру

Ранее отработанная стандартная процедура предполала оформление за полтора месяца до поездки. Действовать правило будет в течение туристического сезона: с 30 апреля по 30 сентября. В числе туристических городов - Керчь, Севастополь, Симферополь, Евпаторию, Судак, Ялту. Оформляется билет в кассах любого ж/д вокзала и на сайте РЖД.

Стоимость билета с 2016 года не изменилась

Стоимость билета, который покрывает передвижение на поезде, автобусе и на пароме, не увеличилась в сравнении с 2016 годом.