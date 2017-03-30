Экс-глава СК «Северная Казна» обжаловал свой приговор по уголовному делу

Осужденный и его правозащитники считают решение суда несправедливым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Соответствующие жалобы от Александра Меренкова и его адвокатов поступили в Октябрьский районный суд, сообщает УрБК 31 марта.

Бывший генеральный директор страховой компании был признан виновным в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В качестве меры наказания суд приговорил Александра Меренкова к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф 300 тысяч рублей и в течение двух лет не должен заниматься деятельностью по осуществлению управленческих функций в коммерческой организации.