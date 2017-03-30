« Я уже наелся»: Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру

Спортсмен заявил, что уже достиг высоких результатов в фигурном катании. Выступать и дальше на таком уровне ему мешают 15 перенесенных операций.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что завершил свою спортивную карьеру. Это решение спортсмен принял еще в прошлом году, когда ему прооперировали шейный отдел, сообщает 66.ru 31 марта.

— Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться — мне так кажется. Есть какой-то предел. У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде — сложно. Я уже наелся.

Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20–21 год — и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим — поделился Евгений Плющенко.

Плющенко выиграл золото в одиночном катании на Олимпиаде, проходившей в итальянском Турине в 2006 году и стал победителем в командных соревнованиях на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Выступить в одиночном катании на домашних играх фигуристу помешала травма спины. Спортсмен снялся с участия за несколько минут до начала короткой программы.