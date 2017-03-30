Качественную трассу Екатеринбург-Пермь сделают за миллиард рублей

На время проведения работ дорогу могут перекрыть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

«Уралуправтодор» объявил на сайте госзакупок аукцион. Рассматривается право проведения капремонта автомобильной дороги P-242 Пермь – Екатеринбург на участке от 169 до 187 километра.

На ремонт из федерального дорожного фонда выделят больше миллиарда рублей

По данным конкурсной документации, ремонт будет проводиться в два этапа. Завершить ремонт планируется к 30 сентября 2018 года. Есть вероятность, что на время проведения работ этот участок дороги могут перекрыть. Исполнитель также должен предоставить гарантию на верхний слой асфальта не менее, чем на четыре года.

Ранее НАША писала, что, по данным на начало марта, в Свердловской области назвали самую опасную трассу. УГИБДД по Свердловской области считает, что это автодорога Пермь – Екатеринбург, именно на ней произошло больше всего аварий. С начала года на федеральных трассах, которые проходят по территории области, погибли 16 человек, из них на «трассе смерти» - 12.