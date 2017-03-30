Первый арест оружия в Свердловской области: у владельца забрали ружья, карабины, винтовки и пистолеты

Судебные приставы ввели новую принудительную меру воздействия на должников–коллекционеров и охотников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Судебные приставы арестовали оружие у должника, сообщает УФССП России по Свердловской области сегодня, 31 марта.

Все по закону

Существует соглашение, по которому судебные приставы-исполнители теперь вправе арестовывать оружие. Как сообщается, судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области арестовали у должника, который является заядлым охотником, относительно большую партию оружия.

Целый арсенал оружия в квартире

Среди изъятого было российское гладкоствольное ружье «ИЖ-81», одноствольные ружье «ИЖ-К», карабин «Вепрь-К», самозарядный карабин «Taurus CT9 G2», карабин со складывающимся прикладом «Сайга-МК-03», самозарядная винтовка Токарева «CBT», «ППШ-О» (Пистолет-Пулемет конструкции Шпагина), травматический пистолет «Лидер».

Напомним, что совсем недавно у этого же должника арестовали автомобиль марки Toyota Highlander за задолженность в восемь с половиной миллионов рублей. Как поясняют приставы, аресту оружия мужчина не препятствовал.

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