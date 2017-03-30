«Принял решение в ноябре»: Алексей Беззуб рассказал, почему уходит с должности главного квартального Уралмаша и Эльмаша

Директор муниципальной службы написал заявление по собственному желанию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Алексей Беззуб уходит с должности директора службы квартальных Орджоникидзевского района. Координатор проекта «РосЯма» и член общественной палаты Екатеринбурга рассказал корреспонденту НАШЕЙ, что стало главной причиной его решения. По его словам, задачи, которые он поставил перед собой на этой должности, так или иначе выполнены.

– Я пришел на эту работу для решения конкретных задач. И, в принципе, все, что я хотел, за это время удалось сделать. Например, убрать несанкционированную рекламу с остановок, заделать колодцы на дорогах, – прокомментировал Алексей Беззуб. – Одной из основных сверхзадач, естественно, были гряземесы (автомобилисты, паркующиеся на газонах, – Прим. авт.). То есть мы хотели показать на примере Орджоникидзевского района, что, если уберем гряземесов с газонов, то район сразу же станет чистым. Но благодаря решению суда, теперь мы ничего здесь сделать не можем. Это, в принципе, основная причина ухода.

Напомним, по решению облсуда представители муниципальных служб не могут привлекать к ответственности тех автомобилистов, которые паркуют машины на газонах и тем самым нарушают правила благоустройства.

– На самом деле, решения об уходе я принял сразу после суда, то есть еще в ноябре, - признался Беззуб. – Но нужно было доделать еще ряд вопросов. Нужно было сохранить свои наработки и передать их тому, кто придет вместо меня. Иначе, какой был смысл этим заниматься? Затем я ушел на два месяца в отпуск. И за время моего отсутствия, как мне кажется, удалось все это сохранить. Поэтому сегодня я написал заявление, что с апреля уже не работаю.

Отметим, что во время отпуска Беззуба, его обязанности исполнял квартальный шестого квартала Константин Гущин, который, вероятнее всего, в дальнейшем и займет его пост. Беззуб же продолжит заниматься бизнесом (он является исполнительным директором ООО «Техник», – Прим.авт.) и сосредоточиться на работе в городской общественной палате, где продолжит лоббировать вопросы по благоустройству города.

– Работая квартальным, я очень мало уделял внимания работе в комитете общественной палаты Екатеринбурга. Поэтому сейчас я хочу все-таки по максимуму посвятить время именно общественной работе. Например, я уже начал поднимать вопрос о закупке новой уборочной техники хотя бы на сумму в 50 миллионов рублей в год, а не 14. Все-таки найти 36 миллионов – не проблема, – считает Беззуб. – Второй вопрос – увеличение гарантийного срока на дороги, которым уже занимались в прошлом году. Каких-то успехов добиться удалось – на ряд дорог дали гарантию 4 года и даже 5 лет. Но в этом году говорят, что она опять будет всего 3 года. Поэтому все-таки нужно дальше этим заниматься.

Напомним, Алексей Беззуб стал главным квартальным Уралмаша и Эльмаша в июне 2016 года, где сменил Сергея Киселева.

О первых шагах на должности квартального Алексей Беззуб рассказывал в интервью НАШЕЙ.

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