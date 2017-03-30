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Апрель принесет в Екатеринбург похолодание до минус 10: прогноз погоды на выходные

Апрель принесет в Екатеринбург похолодание до минус 10: прогноз погоды на выходные
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин
По утрам будет морозно и солнечно, днем и вечером ожидаются снегопады.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В субботу, 1 апреля, будет морозно: утром температура воздуха опустится до минус 11 градусов, погода будет ясной и солнечной. Днем станет пасмурно, потеплеет до минус 4 градусов и пройдет небольшой снег. К вечеру температура воздуха вновь опустится до минус 7 градусов. Ветер западный, 3-6 метров в секунду.
 
Воскресенье, 2 апреля, тоже не порадует екатеринбуржцев теплой погодой. Утром будет по-прежнему солнечно и морозно - до минус 11 градусов. В течение дня температура воздуха будет повышаться, но не поднимется выше минус 2 градусов. Днем и вечером будет пасмурно, ближе к ночи ожидается небольшой снегопад.
  • По прогнозу синоптиков, по-настоящему весенняя и теплая погода установится в Екатеринбурге не раньше второй половины апреля. До этого времени погода будет неустойчивой, с периодическими похолоданиями и осадками в виде снега.
  • Зима вернулась в Екатеринбург 30 марта: в ночь на четверг город засыпало снегом, что спровоцировало всплеск ДТП.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 31.03.2017, 08:40
Тэги: Погода
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