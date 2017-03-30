Апрель принесет в Екатеринбург похолодание до минус 10: прогноз погоды на выходные

По утрам будет морозно и солнечно, днем и вечером ожидаются снегопады.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017
В субботу, 1 апреля, будет морозно: утром температура воздуха опустится до минус 11 градусов, погода будет ясной и солнечной. Днем станет пасмурно, потеплеет до минус 4 градусов и пройдет небольшой снег. К вечеру температура воздуха вновь опустится до минус 7 градусов. Ветер западный, 3-6 метров в секунду.
Воскресенье, 2 апреля, тоже не порадует екатеринбуржцев теплой погодой. Утром будет по-прежнему солнечно и морозно - до минус 11 градусов. В течение дня температура воздуха будет повышаться, но не поднимется выше минус 2 градусов. Днем и вечером будет пасмурно, ближе к ночи ожидается небольшой снегопад.
- По прогнозу синоптиков, по-настоящему весенняя и теплая погода установится в Екатеринбурге не раньше второй половины апреля. До этого времени погода будет неустойчивой, с периодическими похолоданиями и осадками в виде снега.
- Зима вернулась в Екатеринбург 30 марта: в ночь на четверг город засыпало снегом, что спровоцировало всплеск ДТП.