С 1 апреля в Екатеринбурге начинается месячник чистоты

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017
Завтра, 1 апреля, в Екатеринбурге стартует месячник чистоты, сообщает пресс-служба мэрии.
Город обещали отмыть от грязи за 30 дней
В районах города уже созданы штабы по уборке и подготовлен инвентарь, мешки и перчатки. Повсюду начнут трудиться бригады по ручной очистке улиц, будет активно проходить заделка ям и выбоин, ликвидация несанкционированных свалок. Коммунальщики также почистят ливневые стоки.
Екатеринбуржцы могут проявить сознательность
Горожане могут сами убрать свои дворы и детских площадок. ТСЖ или управляющая компания должны выдать грабли и другие инструменты для уборки.
Общегородской субботник в Екатеринбурге состоится 29 апреля. Все желающие могут в нем поучаствовать.
- В прошлом году субботник проходил 23 апреля.
- На масштабный субботник в Свердловской области вышло 150 тысяч человек.
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