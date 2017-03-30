С 1 апреля в Екатеринбурге начинается месячник чистоты

Финалом генеральной уборки города станет Большой субботник 29 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Завтра, 1 апреля, в Екатеринбурге стартует месячник чистоты, сообщает пресс-служба мэрии.

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В районах города уже созданы штабы по уборке и подготовлен инвентарь, мешки и перчатки. Повсюду начнут трудиться бригады по ручной очистке улиц, будет активно проходить заделка ям и выбоин, ликвидация несанкционированных свалок. Коммунальщики также почистят ливневые стоки.

Екатеринбуржцы могут проявить сознательность

Горожане могут сами убрать свои дворы и детских площадок. ТСЖ или управляющая компания должны выдать грабли и другие инструменты для уборки.

Общегородской субботник в Екатеринбурге состоится 29 апреля. Все желающие могут в нем поучаствовать.

В прошлом году субботник проходил 23 апреля.

На масштабный субботник в Свердловской области вышло 150 тысяч человек.

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