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С 1 апреля в Екатеринбурге начинается месячник чистоты

С 1 апреля в Екатеринбурге начинается месячник чистоты
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Фото: архив «Нашей Газеты»
Финалом генеральной уборки города станет Большой субботник 29 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Завтра, 1 апреля, в Екатеринбурге стартует месячник чистоты, сообщает пресс-служба мэрии.

Город обещали отмыть от грязи за 30 дней

В районах города уже созданы штабы по уборке и подготовлен инвентарь, мешки и перчатки. Повсюду начнут трудиться бригады по ручной очистке улиц, будет активно проходить заделка ям и выбоин, ликвидация несанкционированных свалок. Коммунальщики также почистят ливневые стоки. 

Екатеринбуржцы могут проявить сознательность

Горожане могут сами убрать свои дворы и детских площадок. ТСЖ или управляющая компания должны выдать грабли и другие инструменты для уборки.

Общегородской субботник в Екатеринбурге состоится 29 апреля. Все желающие могут в нем поучаствовать.

  • В прошлом году субботник проходил 23 апреля.
  • На масштабный субботник в Свердловской области вышло 150 тысяч человек. 

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Галина Исакова, 31.03.2017, 11:00
Тэги: ЖКХ, Жизнь в городе
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