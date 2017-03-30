С 20 мая в Екатеринбурге начнут высаживать цветы на уличные клумбы

На сайте госзакупок размещены документы на обустройство цветников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Чкаловские цветники обойдутся городу в 3.6 миллиона рублей, а уралмашевские и эльмашевские - в 3,5 миллиона рублей.

Подрядчик должен высадить цветы с 20 мая по 20 июня и ухаживать за ними до начала октября. Некоторые цветники будут фигурными, например, в виде шаров или в форме улитки - у Чкаловской администрации.

Ранее НАША писала: депутаты Екатеринбургской городской думы во вторник, 14 июня 2016 года, одобрили новое определение «газона».

- В Правилах благоустройства прописано, что «газон» - это территория, прилегающая к различным видам покрытий, огороженная бортовым камнем, преимущественно с искусственно созданным травянистым покровом, предназначенным для размещения зеленых насаждений и травянистой растительности, - отметила председатель комитета благоустройства Администрации города Тамара Благодаткова.

Кроме того, газон остается таковым, даже если «травянистый покров был утрачен в результате хозяйственной деятельности или природных условий».

Однако штрафовать или нет за парковку на газонах - довольно спорный вопрос. 12 июня 2016 года Верховный суд РФ после жалобы водителя постановил, что нарушителям нельзя выписывать такие штрафы в регионах. Стоянка на газонах действительно запрещена на федеральном уровне (в законах «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), но без какой-либо административной ответственности или штрафов. Эта инициатива идет уже от местных властей. И она незаконна.

Был прецедент, когда автомобилист из Свердловской области пожаловался в суд на выписанный ему штраф за парковку на газоне в размере 5 тысяч рублей. Наказание в размере 1-5 тысяч рублей предусмотрено п. 1 статьи 19 закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Мужчина отметил, что область не имеет права выписывать наказания за нарушения в ПДД, так как это входит в компетенцию федеральных властей. Свердловский областной суд встал на его сторону и отменил действие данного пункта статьи.

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