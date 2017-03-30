Сегодня в Екатеринбурге будет самая холодная ночь недели

Свердловский гидрометцентр предупреждает о похолодании до -12 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Первая половина апреля в регионе будет холодной и на потепление стоит рассчитывать только после 14 апреля.

Погода на начало апреля в Екатеринбурге

По прогнозу синоптиков, по-настоящему весенняя и теплая погода установится в Екатеринбурге не раньше второй половины апреля. До этого времени погода будет неустойчивой, с периодическими похолоданиями и осадками в виде снега.

Ранее НАША писала, что 1 апреля будет морозно: утром температура воздуха опустится до минус 11 градусов, погода будет ясной и солнечной. Днем станет пасмурно, потеплеет до минус 4 градусов и пройдет небольшой снег. К вечеру температура воздуха вновь опустится до минус 7 градусов.

Погода на воскресенье 2 апреля

Воскресенье, 2 апреля, тоже не порадует екатеринбуржцев теплой погодой. Утром будет по-прежнему солнечно и морозно - до минус 11 градусов. В течение дня температура воздуха будет повышаться, но не поднимется выше минус 2 градусов. Днем и вечером будет пасмурно, ближе к ночи ожидается небольшой снегопад.