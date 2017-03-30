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В 2018 в Екатеринбурге могут ввести «сухой закон»

В 2018 в Екатеринбурге могут ввести «сухой закон»
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Фото: архив «Нашей Газеты»
Планируется запретить продажу алкоголя на время ЧМ-2018.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

На своей странице в «Фейсбуке» ресторатор Андрей Семенов, директор «Подсолнухов» написал накануне, 30 марта, о том, что «В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На 2 месяца практически. Обещали дать проект закона. Ну, и если так, единственный вариант на это время просто закрыться», – написал он на своей странице в Facebook.

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Запрет на продажу будет, как в День города

Портал NDNews.ru со ссылкой на вице-мэра Екатеринбурга Сергея Тушина сообщает, что действительно обсуждается инициатива запретить продажу алкоголя в дни мундиаля. 

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Правда, будет ли действовать это ограничение в определенном квадрате улиц или на территории всего города, пока не решили. За аналогию будет взят режим торговли напитками в День города. 

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Ограничения коснутся не всех производителей и продавцов пива

Как отмечает издание, скорее всего, ограничения не коснутся спонсора и официального партнера ЧМ, который занимается поставками пива.

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В своем комментарии к этой информации рестораторы города сделали вывод, что заведения в зоне, прилегающей к Центральному стадиону и центру, запрет коснется в любом случае. 

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Фото: ural-n.ru.

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Галина Исакова, 31.03.2017, 12:16
Тэги: Здоровье, Бизнес, Еда
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