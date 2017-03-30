Уточки, рыбки и цветочки: детским врачам 9 больницы сшили новую форму

Привычные костюмы доктора сменили, чтобы маленькие пациенты не боялись медицинских работников и процедур.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Нововведение появилось по инициативе главного врача больницы, сообщает e1.ru 31 марта. По словам родителей маленьких пациентов, особенно эффектно выглядят в новых кстюмах врачи-мужчины.

В общей сложности в новые костюмы с изображеним уточек, рыбок и цветочков переоделись десткие врачи трех специальностей: реаниматологи, хирурги и специалситы приемного отделения.

– Дети во время осмотров и процедур теперь с большим интересом рассматривают рабочую одежду врачей и медицинских сестёр и забывают бояться и меньше переживают, – рассказали в больнице.

Новую веселую форму для докторов шьет специально принятая в штат больницы швея. Кроме врачебных костюмов она также шьет операционное и постельное бельё, шторы.