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Уточки, рыбки и цветочки: детским врачам 9 больницы сшили новую форму

Уточки, рыбки и цветочки: детским врачам 9 больницы сшили новую форму
16+
Фото: Wikimedia
Привычные костюмы доктора сменили, чтобы маленькие пациенты не боялись медицинских работников и процедур.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Нововведение появилось по инициативе главного врача больницы, сообщает e1.ru 31 марта. По словам родителей маленьких пациентов, особенно эффектно выглядят в новых кстюмах врачи-мужчины.

В общей сложности в новые костюмы с изображеним уточек, рыбок и цветочков переоделись десткие врачи трех специальностей: реаниматологи, хирурги и специалситы приемного отделения.

– Дети во время осмотров и процедур теперь с большим интересом рассматривают рабочую одежду врачей и медицинских сестёр и забывают бояться и меньше переживают, – рассказали в больнице.

Новую веселую форму для докторов шьет специально принятая в штат больницы швея. Кроме врачебных костюмов она также шьет операционное и постельное бельё, шторы. 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 31.03.2017, 19:50
Тэги: Дети, Здоровье, Новости
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