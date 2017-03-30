В Екатеринбурге за 300 тысяч проведут исследование об имидже города

Для этого социологи попросят жителей уральской столицы ответить на вопросы о городе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Разработка исследования должна быть готова к 5 июня текущего года, до 15 июля должен состояться опрос населения, а в конце августа – готовы результаты, сообщает inburg.ru 31 марта.

Сейчас в Екатеринбурге ищут компанию, которая займется проектом. На его осуществление рассчитано потратить 300 тысяч рублей. Опрашивать специалисты будут жителей города достигших 18 лет, постоянно проживающих на территории уральской столицы.

Задаваемые екатеринбуржцам вопросы будут касаться крупных городских мероприятий, логотипа и офиыиальной символики города.

– Цель оказания услуг – выявление на основе анализа мнений жителей количественных и качественных характеристик имиджа Екатеринбурга как города международного значения, расположенного на границе Европы и Азии, – говорится в техзадании.

Задаваемые екатеринбуржцам вопросы будут касаться крупных городских мероприятий, логотипа и офиыиальной символики города.

– Информация будет использована в подготовке актуализированных версий стратегических проектов. Кроме того, аналогичные исследования проводят все крупные города России, которые так или иначе работают над своим имиджем. Екатеринбург не является исключением и находится в тренде, – рассказали в пресс-службе администрации города.