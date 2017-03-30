В Екатеринбурге во время пожара в многоэтажке пострадал человек

Владелец квартиры отравился продуктами горения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В Екатеринбурге на улице Онежской рано утром 31 марта сгорела квартира, есть пострадавший, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар начался в половине седьмого утра: в квартире на восьмом этаже 11-этажного дома горело домашнее имущество. В тушении пожара площадью восемь квадратных метров участвовали 24 спасателя и пять спецмашин, локализовать огонь удалось за 15 минут, открытое горение ликвидировали спустя еще минуту.

Из-за сильного дыма спасатели эвакуировали жильцов верхних этажей. Во время пожара пострадал владелец квартиры, с отравлением продуктами горения он был доставлен в токсикоцентр.