«Курильщики – инфантильные дети»: в «Школе отказа от курения» в Екатеринбурге научат заменять сигареты творчеством

Бесплатные занятия продлятся два дня - 4 и 5 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Во вторник, 4 апреля, на базе Городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге откроют двухдневную «Школу отказа от курения». По вечерам там будут проводить групповые занятия для всех желающих.

Как рассказала НАШЕЙ психолог Анна Семенова, которая ведет эти уроки, попасть в школу могут люди от 18 лет. В первую очередь, они рассчитаны на курильщиков со стажем. Ограничения по количеству слушателей нет, но записать в школу нужно заранее – до понедельника, 3 апреля.

- Двухдневные занятия – это некий старт. В программу входят лекции, слайдовые презентации и арт-терапия (примечание – рисование). После бесплатных занятий слушатели могут записаться на индивидуальные консультации. Стоимость одного часа 1 132 рубля, - отметила Анна Семенова.

По словам психолога, в школу отказа от курения чаще всего приходят женщины. Их средний возраст – 32 – 42 года. Как правило, это работающие молодые мамы. Но бывают и исключения – на занятия приходили люди в возрасте под 80 лет.

После посещения занятий психолог продолжает общаться с курильщиками около полугода, чтобы понять, какие результаты дали занятия.

- Каждый зависимый – инфантильный ребенок. К нам люди идут за чудом. Говорят: «Дайте нам волшебную пилюлю, чтобы бросить курить». Мы предлагаем заменять сигареты спортом и творчеством. Так, один из наших слушателей начал плавать, - добавляет Анна Семенова.