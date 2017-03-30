В Екатеринбурге отменят пять маршрутов городского транспорта

Два троллейбусных и три трамвайных маршрута отменят с 1 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В Екатеринбурге с 1 апреля отменят два троллейбусных и три трамвайных маршрута.

Троллейбусные маршруты № 18 и № 19, а также трамвайные маршруты № 9, 17 и 31А перестанут курсировать по выходным и праздничным дням. Отмена маршрутов связана с небольшим количеством пассажиров в такие дни, кроме этого, троллейбусы № 18 и 19 являются кольцевыми и зеркальными - они курсируют по маршруту Академическая - железнодорожный вокзал - Академическая, но в противоположных направлениях.

Пассажиры 18-го и 19-го троллейбусных маршрутов могут пересесть на троллейбус № 12, который, как и 18-й, ходит по улице Сулимова, и на троллейбусы № 6 и № 7, которые могут заменить 19-й маршрут.