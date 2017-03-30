В Екатеринбурге похоронный агент украл 80 тысяч рублей у вдовца

Агент, которого никто не вызывал, пришел в квартиру покойной вместе с медиками и потребовал от вдовца оформить договор и заплатить задаток. После его ухода в квартире пропали 80 тысяч рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017
В Екатеринбурге мужчина, представившийся похоронным агентом, украл у пенсионера 80 тысяч рублей, сообщают «Ночные новости» 31 марта.
Похоронный агент прибыл в квартиру вдовца с медиками
Утром 30 марта в доме на улице Сурикова скончалась пенсионерка Раиса Григорьевна. Ее 83-летний муж Вячеслав Степанович вызвал медиков, однако они прибыли не одни - вместе с врачами в квартиру зашел неизвестный мужчина. Он представился агентом муниципального похоронного бюро «Ритуал Хэлп», хотя Вячеслав Степанович никого из ритуальных организаций не вызывал.
Агент потребовал от мужчины, который находился в состоянии шока, подписать договор, заплатить задаток 10 тысяч рублей за услуги бюро и отдать ему паспорт покойной.
После визита агента у пенсионера пропали деньги из тайника
Вячеслав Степанович достал из тайника 80 тысяч рублей, отложенные на похороны и отдал агенту 10 тысяч, остальные деньги вдовец убрал обратно в тайник. При этом агент видел, куда пенсионер положил деньги. Когда мужчина покинул квартиру, Вячеслав Степанович обнаружил, что в тайнике нет ни копейки - все деньги исчезли.
Родственники пенсионера обыскали всю квартиру, что денег так и не нашли. Сам пенсионер уверен - пропасть из тайника немалая сумма просто так не могла.
- Семья обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и взяли объяснения по поводу оформления договора с бюро «Ритуал Хэлп», которое расположено на улице Белореченской. Полиция продолжает проверку.