В Екатеринбурге появится новая набережная

Набережная длиной четыре километра появится в Верх-Исетском районе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017
В Екатеринбурге появится новая четырехкилометровая набережная, сообщает Ura.ru 30 марта.
Мэрия Екатеринбурга готовится объявить конкурс на разработку концепции набережной в Верх-Исетском районе. Набережная расположится на участке от улицы Папанина до Малоконного полуострова, пересекая улицу Токарей и территорию Верх-Исетского металлургического завода и затрагивая территорию яхт-клуба.
6 апреля градсовет Екатеринбурга определит параметры задания для конкурса. По словам председателя градсовета Михаила Вяткина, набережную необходимо поделить на зоны, включить в нее пешеходные и велосипедные дорожки, а также задействовать различные памятники архитектуры и исторические объекты, например, завод Яковлева, управление завода архитектора Малахова и старообрядческую церковь.
- Конкурс на разработку концепции набережной объявят в 2017 году.
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