«Дедушка доверился «муниципальному служащему»: в Екатеринбурге пенсионера обманули ритуальщики

Его жена умерла во сне, а вместе со скорой помощью на вызов приехали похоронные службы, которым никто не звонил.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Внук пенсионера из Екатеринбурга, который пострадал от рук агента похоронной службы, рассказал подробности «Нашей Газеты».

Бабушка Раиса Григорьевна умерла вчера ночью во сне. Дедушка, Вячеслав Степанович, сразу вызвал скорую и полицию, чтобы врачи зарегистрировали биологическую смерть, а полицейские провели проверку.

— Дедушка смог дозвониться только до скорой и полиции, до нас сначала не смог. Когда приехали врачи, к нему к квартиру вместе с ними зашел мужчина. Он представился сотрудником муниципальной ритуальной службы. Это сразу внушило моему деду доверие, все-таки государственная компания. В итоге мужчина рассказал дедушке, что часть услуг у них бесплатная, уговорил его заключить и подписать договор и взял задаток в 10 тысяч рублей, — рассказал внук пострадавшего Илья.

Он уточнил, что представить компании дождался приезда других родственников, а потом уехал, забрав тело умершей бабушки в морг, а также увез и ее паспорт.

— Когда мы посмотрели договор, то сумма за организацию похорон была в разы выше, чем предлагают на этом рынке. Выходит, такие организации просто наживаются на родных погибших, которые в шоке от происходящего. Бабушка с дедом у меня прожили вместе 54 года, получили медаль «Совет да любовь» 4 года назад. Он привык доверять муниципальным компаниям, — рассказал Илья.

Кроме того, после ухода представителя похоронного агентства у пенсионера из тайника из квартиры пропало 80 тысяч рублей, которые они с женой откладывали на похороны. Вячеслав Степанович подозревает, что мужчина, который видел, куда он убирает деньги, присвоил их, пока пенсионер отвлекся.

— Сегодня мы расторгли договор, забрали бабушкин паспорт. С дедушки удержали 2 тысячи рублей. Несмотря на условия предоставить часть услуг бесплатно, в договоре прописано, что за доставку тела в морг, в случае отказа от услуг, компания берет деньги, — отметил внук потерпевшего.

Он поддерживает Вячеслава Степановича, считая, что ритуальное агентство не имело право вмешиваться в жизнь дедушки, навязывать свои услуги, которые стоят дороже, чем в муниципальных компаниях.

— Так наживаются на людях, еще и мародерство, когда из квартиры пропадают деньги, я так считаю, — высказался Илья.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что мужчина обратился в полицию.

— В отдел полиции 30 марта поступило обращение от пенсионера, он написал заявление о том, что из его квартиры на Сурикова пропала крупная сумма денег. Сотрудники проводят проверку, — уточнили в ведомстве.