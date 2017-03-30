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В Екатеринбурге в ночь на 1 апреля стартует запись детей в летние лагеря

В Екатеринбурге в ночь на 1 апреля стартует запись детей в летние лагеря
16+
Фото: из открытых источников
Организаторы электронной записи обещают, что портал госуслуг от нагрузки не упадет, как было с записью детей в школы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

Сегодня в полночь, то есть в ночь на 1 апреля, стартует запись детей в летние лагеря через обновленную форму заявления на портале Госуслуг.

Сколько стоит путевка?  

По предварительной информации, путевки будут стоить 18200 рублей. Для льготников - 3349 рублей. Тем, кому компенсируют до 80% (то есть для большей части горожан), – в 6319 рублей.

Ранее НАША выяснила, каким категориям детей положены бесплатные путевки, куда обращаться с заявлением и какие документы понадобятся.

нечаева

 
Екатерина Нечаева, департамент внешних коммуникаций Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»: 

- Электронная запись будет реализована в три шага: первый - выбор места отдыха, второй – заполнение данных заявителя; третий – заполнение данных на ребенка.

При этом информация по заявителю во втором блоке (имя, дата рождения, СНИЛС, паспорт, адрес проживания) будет «подтягиваться» автоматически из Личного кабинета родителя.

 

Не «упадет» ли портал от нагрузки, как случилось во время записи детей в школу?

В работе Единого портала госуслуг задействована инфраструктура и оборудование связи «Ростелекома». 

Вадим Макаров, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»: 

вадим макаров

 24 марта мы провели нагрузочное тестирование. Система подвергли нагрузке, многократно превышающей среднестатистические сценарии и сопоставимой с нагрузкой, которая возникла в первый час записи детей в 1-е классы в этом году. В прошлом году заявочная компания прошла без каких-либо сложностей в работе портала госуслуг. В Свердловской области было подано 35 850 электронных заявлений. В связи с популяризацией услуги в этом году мы ожидаем увеличение количества заявлений. 

Новшества записи этого года 

Информационная система позволит родителям подавать заявления на братьев и сестер одновременно – в одном заявлении, указывать льготы при их наличии. Из трех загородных лагерей в этом году на выбор родителям предоставляется только один и два других – по желанию. 

  • Перечень документов для путевки - здесь. 
  • В загородные лагеря на все смены заявки можно подать – с 1 апреля по 17 апреля; в санатории – с 25 апреля по 15 мая (на все периоды); в городские лагеря – с 1 апреля по 30 апреля (на 1 смену), по 20 мая (на 2 смену), и с 1 апреля по 10 июня на 3 смену.

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Галина Исакова, 31.03.2017, 14:00
Тэги: Новости дня, Дети, Отдых
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