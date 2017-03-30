В Нижнем Тагиле активисты готовятся провести парад геев

Организаторы подали заявку на проведение парада 11 апреля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017
В Нижнем Тагиле ЛГБТ-активисты намерены провести гей-парад и митинг. Организаторы уже подали заявку, сообщает «Новый регион» 31 марта.
Среди организаторов - житель Свердловской области Владимир Климов и москвич со щвейцарским гражданством Николай Алексеев. Активисты направили в мэрию Нижнего Тагила заявку на проведение акции в поддержку городского ЛГБТ-сообщества, которую они намерены провести 11 апреля в Пионерском сквере.
Накануне аналогичные заявки поступили властям многих российских городов, в том числе Екатеринбурга - в уральской столице активисты хотели организовать шествие с призывами легализовать однополые браки в России, однако получили отказ.
- Организаторы гей-парада в Нижнем Тагиле сообщили, что в случае отказа властей будут добиваться разрешения через суд, причем активисты готовы дойти вплоть до Европейского суда по правам человека.